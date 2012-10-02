Уважаемые друзья. В начинающую веб-студию требуется ответственный HTML-верстальщик на удаленную работу. Необходимые навыки: - валидная, кроссбраузерная верстка; - умение верстать как блочно так и таблично; ...
Верстальщик
Требуется верстальщик. На постоянную работу на дому. Неполная занятость.
Требования :
HTML(5 желательно),Java,PHP,JQuery
Желательно:
CMS(WP,Joomla)
связь
email: [email protected]
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