Верстка landing page с программированием

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок160 просмотров

Необходимо сверстать landing page по прикрепленному макету.

Должны работать формы заказа звонка, счетчик и отзывы. При нажатии на кнопку "заказать звонок" появляется форма для ввода имени, телефона, email и кнопка заказать. Тоже самое при нажатии «заказать» под акцией. Заявки приходят на email.

Счетчик обратного отсчета заданного времени (до конца акции).

Возможность оставлять отзывы.

Пример оформления программной части (счетчик, форма заказа звонка, форма оставления отзывов), которая мне нравится, - http://shuba5.ru

13 лет назад
Papenov
Юрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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