Требуется верстка макета. Кол-во страниц 5-7 Сроки ограничены. Оплата: нал и безнал, электроденьги Хотелось бы узнать стоимость (проект/страница), срок и ...
Верстка landing page с программированием
Необходимо сверстать landing page по прикрепленному макету.
Должны работать формы заказа звонка, счетчик и отзывы. При нажатии на кнопку "заказать звонок" появляется форма для ввода имени, телефона, email и кнопка заказать. Тоже самое при нажатии «заказать» под акцией. Заявки приходят на email.
Счетчик обратного отсчета заданного времени (до конца акции).
Возможность оставлять отзывы.
Пример оформления программной части (счетчик, форма заказа звонка, форма оставления отзывов), которая мне нравится, - http://shuba5.ru
Заявки фрилансеров
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