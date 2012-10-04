Требуется верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен42 заявки405 просмотров

Добрый день,

Требуется валидная блочная верстка.

Точное соответствие макету.

Ширина фиксированная.

13 лет назад
dukonst
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Виктория отлично выполнила работу. Верстка аккуратная. Будем с ней работать и в будущем.
Всё отлично! Четкая и грамотная постановка задачи. Приятно было рабояC. Ть. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vickyvv21
Виктория 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • PHP коддер

    Требуется php коддер. Отличное знание php и java. Веб программирование. Надо будет писать калькуляторы под сайты. Пишем только в проект. Указываем месячную оплату.

    JavaPHP
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать самую простейшую афишу на DLE

    $50

    Есть молодой городской сайт. http://dzerlive.ru/ Нужно сделать простейшую афишу для сайта. Средствами самого DLE. Нужно сделать три типа страниц. Подробнее в ТЗ. Все вопросы задавайте в ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка макета сайта

    $50

    Только блочная, соответственно под различные размеры экрана верстка должна быть максимально точной к макету.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка нескольких страниц WP

    Необходим верстальщик-программист WP. 1) Задача - сверстать функциональную страницу (отправка данных с формы на указанные e-mail). 2) Изменить верстку на главной (добавление новой кнопки из дизайна) 3) Изменить общее меню ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна верстка шаблона для joomla 1.5

    Добрый день! Нужна верстка шаблона для Joomla 1.5. Пример дизайна в приложении. Указывайте сроки и стоимость. Нужно сделать 1. выпадающее верхнее меню. 2. Позиция left для любых других ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад