Требуется php коддер. Отличное знание php и java. Веб программирование. Надо будет писать калькуляторы под сайты. Пишем только в проект. Указываем месячную оплату.
Верстка нескольких страниц WP
Необходим верстальщик-программист WP.
1) Задача - сверстать функциональную страницу (отправка данных с формы на указанные e-mail).
2) Изменить верстку на главной (добавление новой кнопки из дизайна)
3) Изменить общее меню (текст)
4) На форме заказа добавить второй ряд с шаблонами новых писем.
проект santaletter.ru
Выбранный исполнитель
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