Немного подверстать oscommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок67 просмотров

Добрый день!

нужно срочно поправить пару магазинов на oscommerce.

вместо новинок на главной сделать, рекомендуемые товары и убрать рамку вокруг картинок товара

www.kupivanny.ru

убрать возможность распечатать счет на странице оформления заказы и там небольшие доработки

все по верстке

13 лет назад
ali-baba
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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