Сверстать по макету, используя точно цвета и размеры шрифтов из макета разметку, тени, закругленности тоже сделать в CSS Переход по ссылке кликая на картинку, заголовок и надпись "подробнее" При наведение на заголовок ...
Доработать дизайн сайта на движке webassyst
Доработать дизайн подкатегорий витрины для сайта www.avtoshmotki.ru
добавить фльтр товаров в шапку витрины и совместить с дизайном сайта.
Заявки фрилансеров
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