Создать три страницы на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок168 просмотров

Создать три страницы на Wordpress (текст уже есть) .

Установить плагин Contact Form 7

Установить форму подписки на рассылку,настроить форму обратной связи с помощью CF7 по образцу.

Внести небольшие изменения в шаблон страниц и оформить страницы(добавить изображения,списки,заголовки,выделить визуально)

В случае качественного выполнения работы ,возможно долгосрочное сотрудничество.

Рассмотрю ваши предложения относительно сроков и стоимости.

WordPress
13 лет назад
olgamil
Ольга 
67 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lafaiet
36 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
C Ольгой было очень приятно сотрудничать. Четко сформулированное задание, оплата по факту. Все прошло без заморочек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lafaiet
36 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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