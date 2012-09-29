Верстальщик

Нужен человек для постоянной Html верстки и часто для натяжки на CMS.

тестовое задание это HTML верстка странички сайта студии. (если хорошо справитесь и ваша работа будет годна для использования то будет денежное вознаграждение). Очень приветствуются люди который могут верстать свои модули, работать быстро и по срокам.

По деньгам средняя цена за HTML верстку сайта около 50–100 у. е. за страницу и зависит от сложности. Если работаете с CMS то ваша ценность возрастает и выплачиваемые вам суммы за работу тоже.

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