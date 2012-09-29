Верстальщик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок254 просмотра

Нужен человек для постоянной Html верстки и часто для натяжки на CMS.

тестовое задание это HTML верстка странички сайта студии. (если хорошо справитесь и ваша работа будет годна для использования то будет денежное вознаграждение). Очень приветствуются люди который могут верстать свои модули, работать быстро и по срокам.

По деньгам средняя цена за HTML верстку сайта около 50–100 у. е. за страницу и зависит от сложности. Если работаете с CMS то ваша ценность возрастает и выплачиваемые вам суммы за работу тоже.

Оплата yandex, webmoney, для украины банковские переводы оплата на карту через интернет банк western union money gram kontakt contact другие варианты

HTML
13 лет назад
webriga
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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