Нужно подправить верстку, см. аттач. Оплата после завершения работы, просьба в личку не писать.
Верстальщик
Нужен человек для постоянной Html верстки и часто для натяжки на CMS.
тестовое задание это HTML верстка странички сайта студии. (если хорошо справитесь и ваша работа будет годна для использования то будет денежное вознаграждение). Очень приветствуются люди который могут верстать свои модули, работать быстро и по срокам.
По деньгам средняя цена за HTML верстку сайта около 50–100 у. е. за страницу и зависит от сложности. Если работаете с CMS то ваша ценность возрастает и выплачиваемые вам суммы за работу тоже.
Оплата yandex, webmoney, для украины банковские переводы оплата на карту через интернет банк western union money gram kontakt contact другие варианты
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