Нужны дизайнеры и верстальщик сайтов. В нашей компании намечается большое количество проектов. Заполните анкету и свои цены на верстку, после заполнения назовите файл своим именем и фамилией и пришлите его нам, и мы занесем вас в свою базу данных. Обязательно пришлите примеры ваших работ.

Чтобы узнать подробнее свяжитесь с нами [email protected] , skype: profalians, tel. +38 0512 712843 / +38 093 981 66 58 /+38 063 349 44 48 / +38 097 232 66 84 / +38 095 853 16 27.

Пишите нам на почту, но лучше в скайп, мы работаем до 18:00, ждем ваших ответов

Требования:

Необходимы опытные веб-дизайнеры и верстальщики.