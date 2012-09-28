есть дизайн в PSD. Нужно нарезать шаблон магазина на ВамШоп, версия 1,73 В принципе, можно "упростить" работу- сделать просто верстку в ХТМЛ. но цена тогда ниже сильно. ...
Веб-дизайнеры и верстальщики
Нужны дизайнеры и верстальщик сайтов. В нашей компании намечается большое количество проектов. Заполните анкету и свои цены на верстку, после заполнения назовите файл своим именем и фамилией и пришлите его нам, и мы занесем вас в свою базу данных. Обязательно пришлите примеры ваших работ.
Чтобы узнать подробнее свяжитесь с нами [email protected] , skype: profalians, tel. +38 0512 712843 / +38 093 981 66 58 /+38 063 349 44 48 / +38 097 232 66 84 / +38 095 853 16 27.
Пишите нам на почту, но лучше в скайп, мы работаем до 18:00, ждем ваших ответов
Требования:
Необходимы опытные веб-дизайнеры и верстальщики.
Заявки фрилансеров
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