Настроить 5 одностраничников

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Завершен3 заявки112 просмотров

Есть пять штмл одностраничников скопированые браузером на компьютер. Задача настроить их, залить на фтп.

Кто в теме,прошу назвать стоимость. Выберу того кто меньше предложит. Спс

13 лет назад
tashez
Браво 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Все оперативно. доволен!
Отлично поработали, все грамотно изложено, рекомендую как ответственного и порядочного заказчика

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

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