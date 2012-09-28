Необходимо сверстать 4 страницы: 1. Главная — презентация сайта, рекомендуемый товар, спецпредложения. 2. Каталог продукции — каталог в виде превью группы товаров 3. Товар — подробное описание товара (несколько фото, описание, возможные ...
Приватно для Рыбка Александр (alraa)
Необходимо сверстать порядка 10 страниц и запрограммировать на js.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Всем доброго дня! Есть достаточно сложный psd макет включающий в себя: шаблон главной + внутренние + кнопки, иконки. Требуется верстка + натяжка на систему modx. Работа достаточно срочная. Имеются траст логины ...Завершен13 лет назад
- $250
Необходимо сверстать 6 страниц: 1. Главная — презентация сайта, рекомендуемый товар, спецпредложения. 2. Каталог продукции — каталог в виде превью группы товаров 3. Товар — подробное описание товара (несколько фото, описание, возможные ...Завершен13 лет назад
Сверстать макет в хтмл. Готовая верстка должна достаточно просто превращаться в небольшой статический сайтик - "заглушку" (если Вы сами создадите не 1 а 10 страничек, правильно связанных ссылками меню и прочего - это большой плюс).Завершен13 лет назад
- $5
Отредактировать нумерацию серий (шрифт укрупнить, заголовок поменять с "Стр." на "Серии:" (без кавычек). Номер открытой серии выделить другим цветом и увеличить) и сам блок со списком серий немного передвинуть выше, ближе к плееру.Завершен13 лет назад
Все довольно просто, нужно сверстать макет. Макет прилагаю.Завершен13 лет назад
Требуется наладить кроссбраузерность сайта. Не работает joomla 1.5 (в IE) таи и форум phpbb таи же в ИЕ Пациент - www.rusbg.info Требуется исправить и при нахождении иных ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть новый дизайн для сайта, выполнен профессионально, все блоки слоев подписаны. Сайт состоит по сути из трех страниц, плюс дополнительно на одной странице будет меняться содержание 2 или 3 раза (надо смотреть), вот адрес oilcatalog.ru. ...Закрыт13 лет назад
Оформить стили для онлайн калькулятора по макету.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Нам нужна html-верстка под iPad И нужно, чтобы сайт корректно отражался во всех броузерах. Макет типа www.act-development.ru Хотели бы узнать стоимость данной работы. ...Закрыт13 лет назад