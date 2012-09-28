Приватно для Рыбка Александр (alraa)

Сотрудничеством очень доволен. Исполнитель проявил ответственный подход к работе. Сверстал валидно и кросcбраузерно, все мои пожелания были учтены. Рекомендую Александра к сотрудничеству и буду рад сотрудничать с ним в дальнейшем при необходимости.