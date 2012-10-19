Необходимо сверстать 6 страниц: 1. Главная — презентация сайта, рекомендуемый товар, спецпредложения. 2. Каталог продукции — каталог в виде превью группы товаров 3. Товар — подробное описание товара (несколько фото, описание, возможные ...
Верстка 4-х страниц по PSD-макету
Необходимо сверстать 4 страницы:
1. Главная — презентация сайта, рекомендуемый товар, спецпредложения.
2. Каталог продукции — каталог в виде превью группы товаров
3. Товар — подробное описание товара (несколько фото, описание, возможные материалы)
4. Текстовая страница — для полей О нас, Контакты и тд.
Требования по верстке:
1. Кроссбраузерность (кроме ie6), кодировка и DOCTYPE
2. Валидность, доступность, микроформаты
3. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше и не иметь горизонтального скролла
4. Корректная работа при вбивании реального текста, надёжность вёрстки
5. Наличие Win/Mac/Linux-аналогов шрифтов
6. Доступность при выключенных (загружающихся) картинках
7. HTML5 формы, линковка, валидация
8. Семантичность. Отсутствие глупостей в html и css, единообразие, аккуратность
9. Правильная структура заголовков (H1, H2,… и т.д. и TITLE)
10. Работоспособность при выключенном JavaScript
11. Отсутствие багов при увеличенном шрифте
12. Все меню в виде неупорядоченных списков
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