Верстка 6-ти страниц по PSD-макету

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок243 просмотра

Необходимо сверстать 6 страниц:

1. Главная — презентация сайта, рекомендуемый товар, спецпредложения.

2. Каталог продукции — каталог в виде превью группы товаров

3. Товар — подробное описание товара (несколько фото, описание, возможные материалы)

4. Каталог материалов — материалы изготовления мебели

5. Материал — страница описания материала.

6. Текстовая страница — для полей О нас, Контакты и тд.

Требования по верстке:

1. Кроссбраузерность (кроме ie6), кодировка и DOCTYPE

2. Валидность, доступность, микроформаты

3. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше и не иметь горизонтального скролла

4. Корректная работа при вбивании реального текста, надёжность вёрстки

5. Наличие Win/Mac/Linux-аналогов шрифтов

6. Доступность при выключенных (загружающихся) картинках

7. HTML5 формы, линковка, валидация

8. Семантичность. Отсутствие глупостей в html и css, единообразие, аккуратность

9. Правильная структура заголовков (H1, H2,… и т.д. и TITLE)

10. Работоспособность при выключенном JavaScript

11. Отсутствие багов при увеличенном шрифте

12. Все меню в виде неупорядоченных списков

CSSHTMLJavaScriptLinux
13 лет назад
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lunaropus_del
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
13 лет назад
$60
3 дня
Проект сделан точно в срок. Чистый и аккуратный код. Впечатления от исполнителя и от его работы самые положительные.
Четко поставленная задача, оплата в срок, рекомендую.

Заявки фрилансеров

lunaropus_del
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
13 лет назад

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