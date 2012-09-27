Оформить стили для онлайн калькулятора по макету.
Верстка сайта
Есть новый дизайн для сайта, выполнен профессионально, все блоки слоев подписаны. Сайт состоит по сути из трех страниц, плюс дополнительно на одной странице будет меняться содержание 2 или 3 раза (надо смотреть), вот адрес oilcatalog.ru. Результат буду спрашивать требовательно.
Выбранный исполнитель
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