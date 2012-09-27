Верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок201 просмотр

Есть новый дизайн для сайта, выполнен профессионально, все блоки слоев подписаны. Сайт состоит по сути из трех страниц, плюс дополнительно на одной странице будет меняться содержание 2 или 3 раза (надо смотреть), вот адрес oilcatalog.ru. Результат буду спрашивать требовательно.

13 лет назад
stas34
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

woolper
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

woolper
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад