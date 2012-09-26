Веб-разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок251 просмотр

Чем предстоит заниматься:

- верстать страницы по дизайн-макетам;

- собирать сайты на CMS (преимущественно DRUPAL);

- писать небольшие скрипты для серверной части

- эпизодически работать над задачами поддержки сайтов: дорабатывать функционал и т. д.

Условия:

40-часовая рабочая неделя, из них часов 30 в рабочее время график гибкий, но предварительно согласовывается, пропадать без объяснений нельзя.

Подходящий претендент:

- уверенно владеет HTML и CSS, верстает кроссбраузерно, семантично, валидно;

- обладает знаниями Javascript и фреймворков на его основе (в частности, jQuery);

- базово владеет технологиями для программирования серверной части (PHP, MySQL);

- имеет опыт сборки сайтов на CMS DRUPAL (view, cck, ubercart);

- проработал на аналогичной должности в веб-студии не менее года;

- может продемонстрировать свое портфолио, содержащее не менее 3-х работ;

- выражает свои мысли четко и грамотно;

Идеальный претендент:

- Глубоко работал с Drupal и может показать свои наработки

Уровень компенсации:

Испытательный срок и обучение - $700/мес

дальше $750 + премии по проектам (в сумме $1000-$1200)

CSSDrupalHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
13 лет назад
sd
41 год
21 год в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать верстку Prestashop

    $50

    Здравствуйте. Есть магазин на Prestashop gold-alco.ru Нужно переделать верхнюю часть так чтобы большое слайдшоу отображалось полностью в первом экране при разрешении 1366х768

    PrestaShop
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка WordPress шаблона

    Верстка WordPress шаблона № 39143 на TemplateMonster (http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes...) Вот, что необходимо: - заменить логотип; - русифицировать шрифты; - в трех прямоугольных модулях на главной заменить иконки (новые иконки тоже выбраны из ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка из psd

    1. Верстка из PSD - качественная верстка с валидностью, кроссбраузерностью и под все разрешения экрана, все будет проверено 100% Будет смена картинок, полностью точная копия реализации уже есть на чужом сайте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка и установка MODx

    Требуется из PSD сверстать сайт и установить на MODx, внутренние страницы будут отличаться от основного дизайна но уже сверстаны, главные требования: 1. Валидность 2. Кроссбраузерность 3. Оптимизация под все разрешения экрана ...

    MODX
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить баннер и ссылки из меню

    Сайт http://www.orha.ru 1. Есть картинка для мерцающего баннера с надписью "Финал" jpg Ее нужно вставить перед "Мастер аэрографии", чтобы получилось: ФИНАЛ - МАСТЕР аэрографии - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон HTML для сайта студии

    $50

    Необходимо сделать HTML шаблон для сайта: 1. Главная страница 2. Внутренние страницы (1 одинаковая для всех) Дизайн готов, во вложении. Срок исполнения: 3 дня. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад