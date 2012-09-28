Верстка главной и внутренней страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок131 просмотр

Необходимо сверстать главную страницу и одну внутренню страницу каталога для сайта кафе

13 лет назад
Pogost
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
13 лет назад
$80
2 дня
Приятный в общении и понимающий поставленную задачу исполнитель, который соблюдает оговоренные сроки. Легко было работать, продолжим дальнейшее сотрудничество.
Приятное и комфортное сотрудничество. Интересный проект, грамотное и четкое техзадание, оперативные комментарии в процессе работы. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
13 лет назад

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