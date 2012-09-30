Сверстать под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок170 просмотров

Сверстать под джумлу макет! и настроить блоки что б все работало.

Плачу 1500 рублей! Пишите - показуете у себя на хостинге - проплачую половину - переносите на мой хостинг - оплачую остальное отдайте пароли от админки.

Макет приложил

Предлагайте строки!

Joomla
13 лет назад
creative-way
Руслан Ткач 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель, выполняет все очень быстро и качественно! Всем рекомендую!
Заказчик хороший.

Заявки фрилансеров

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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