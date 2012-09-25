Верстка нового раздела сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок177 просмотров

Используя CMS modx необходимо создать новый раздел на сайте (по структуре аналогичный уже существующим), занести на страницы разделов подготовленные тексты и изображения, добавить презентацию, выполнить доработку по оформлению в соответствии с дополнительными требованиями, после добавления текстов.

Объем текстов - не более 4 страниц.

Срок исполнения до 2-х дней с момента получения ТЗ.

MODX
13 лет назад
SAFEDATA
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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