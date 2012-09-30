Корректировка шаблона Wordpress

ТЗ корректировка шаблона.

1. Сайт недостаточно широкий см. PSD макет

2. поле расположения основного текста, его нужно сделать шире, шире чем есть сейчас

и шире чем указано в PSD (не сильно, примерно на 15%).

3. все что есть в левой и правой колонке убрать. Все что нужно

создадим через админ панель

4.Заголовки статей и страниц. Сейчас когда публикуется страница или запись

сверху отображается ее название, нужно его убрать, чтобы негде не отображалось.

5. Сделать шрифт основного текста чуть темнее.

6. Сделать заголовок h2 по стилю, таким же как h1

7. Убрать комментарии. Сечас если запретить комментарии, то в конце страницы

появляется натпись "комментарии запрещены" не должно появляться ничего!

8. Адреса и контакты в подвале поменять на:

+7 961 086 69 10

Email: [email protected]

Адрес: (слово адрес не писать)

400087, Волгоград,

ул.Чапаева д. 10 оф. 4

Схема проезда

9. Горизонтальное меню (кнопки) - выровнить по середине,

а не по левому краю, как сейчас

Сразу пишем цены и сроки.

PSD исполнителю в личку

Новичков просьба НЕ беспокоить