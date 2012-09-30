Корректировка шаблона Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок174 просмотра

ТЗ корректировка шаблона.

1. Сайт недостаточно широкий см. PSD макет

2. поле расположения основного текста, его нужно сделать шире, шире чем есть сейчас

и шире чем указано в PSD (не сильно, примерно на 15%).

3. все что есть в левой и правой колонке убрать. Все что нужно

создадим через админ панель

4.Заголовки статей и страниц. Сейчас когда публикуется страница или запись

сверху отображается ее название, нужно его убрать, чтобы негде не отображалось.

5. Сделать шрифт основного текста чуть темнее.

6. Сделать заголовок h2 по стилю, таким же как h1

7. Убрать комментарии. Сечас если запретить комментарии, то в конце страницы

появляется натпись "комментарии запрещены" не должно появляться ничего!

8. Адреса и контакты в подвале поменять на:

+7 961 086 69 10

Email: [email protected]

Адрес: (слово адрес не писать)

400087, Волгоград,

ул.Чапаева д. 10 оф. 4

Схема проезда

9. Горизонтальное меню (кнопки) - выровнить по середине,

а не по левому краю, как сейчас

Сразу пишем цены и сроки.

PSD исполнителю в личку

Новичков просьба НЕ беспокоить

WordPress
13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$40
1 день
Корректные сроки, либеральные цены. В целом все было сделано так как просили
Конкретно поставленное задание, человек знает, что ему необходимо. Быстрый прием работы и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад

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