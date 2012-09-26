Нужна верстка сайта пиццы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок150 просмотров

Есть готовый дизайн в psd. Нужно сверстать просто в html.

Не какие системы управления не нужны, просто в html.

Пишите сюда стоимость + сроки или в icq 293899.

HTML
13 лет назад
reload999
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Всё было сделано качественно и в срок.
Врем рекомендую. Поставил задачу так, что её трудно было не выполнить. Все бы так.

Заявки фрилансеров

Yuriy_d
Юрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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