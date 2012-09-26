Требуется верстальщик кодер с количеством отзывов не менее 30 для работы над сайтом 1) перенос сайта на другую CMS 2) изменение стилей, возможно добавление каких то элементов для придания сайту более ...
Нужна верстка сайта пиццы
Есть готовый дизайн в psd. Нужно сверстать просто в html.
Не какие системы управления не нужны, просто в html.
Пишите сюда стоимость + сроки или в icq 293899.
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