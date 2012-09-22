Требуется верстка готовых макетов+ разработать функционал + подключить платежную систему. Оставляйте заявке.
Требуется верстальщик
На постоянную работу требуется HTML-coder (верстальщик). Опыт работы и наличие портфолио обязательно!
Основные требования:
- владение HTML/CSS2/CSS3;
- уверенное владение навыками блочной верстки;
- знание JavaScript и Adobe Photoshop приветствуется;
- на выходе грамотный, читабельный код;
- опыт работы;
- целеустремленность;
- ответственность;
- организованность;
- стремление к самосовершенствованию;
- умение выполнять поставленные задачи качественно и в заданные сроки.
Обязанности:
- верстка веб-страниц с помощью языков разметки HTML/CSS по готовым PSD дизайн-макетам и спецификациям;
- разделение содержимого и дизайна с помощью каскадных таблиц стилей, оптимизация CSS.
Более подробная информация предоставляется при личном общении.
Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected]. В теме письма просьба указывать название вакансии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно исправить примерно 50 ошибок в html-коде блога. Прошу написать стоимость работы и сроки исполнения.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $250
Есть 3 похожих psd макета(отличаются разметкой зоны контента). Нужно сверстать их. И натянуть на 1 сайт на джумле. Помимо этого надо сделать бегущую полосу фотографий проектов (под логотипом) + сделать отправку запросов менеджеру (по ...Завершен13 лет назад
Нужно сделать за 4-7 дней. Пишите цену.Завершен13 лет назад
- $50
Скрины в аттаче http://www.sendspace.com/filegroup/JG5pytiwiigcnsncEqdcuxE6EHhiuOTj ваша цена и сроки?Закрыт13 лет назад
- $50
Вставить таблицы и сверстать, как тут http://arielplast.ru/products_new/gas_1 4 страницы и подровнять текст на всем сайте (маленький объем работ).Завершен13 лет назад
- $50
Нужно сверстать на DIVах страницы: 1. http://svadba.com.ru/novoros/index.php Структура: ---------------------- | верхний банер | ---------------------- | шапка ...Завершен13 лет назад
- $10
Есть два PSD макета, нужно сверстать из них HTML-странички. Причем кроссбраузерные, резиновые и с заглушкой от IE6.Завершен13 лет назад
- $500
Требуется качественно кроссбраузерно сверстать и портировать на движок 2 макета: главную + внутреннюю.. Главная достаточно большая, внутренняя простая. Макет главной в качестве образца прилагаю.В предложении просьба оставлять цену, а также срок, сроки очень сжатые. Просим ...Завершен13 лет назад
На сайте, который можно обнаружить в моем профиле, в верхней части сайта указаны контактные данные, которые должны находиться в крайнем правом углу. Как переместить включаемую область? Где задаются координаты? И как создать новую включаемую область ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад