Требуется верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок256 просмотров

На постоянную работу требуется HTML-coder (верстальщик). Опыт работы и наличие портфолио обязательно!

Основные требования:

- владение HTML/CSS2/CSS3;

- уверенное владение навыками блочной верстки;

- знание JavaScript и Adobe Photoshop приветствуется;

- на выходе грамотный, читабельный код;

- опыт работы;

- целеустремленность;

- ответственность;

- организованность;

- стремление к самосовершенствованию;

- умение выполнять поставленные задачи качественно и в заданные сроки.

Обязанности:

- верстка веб-страниц с помощью языков разметки HTML/CSS по готовым PSD дизайн-макетам и спецификациям;

- разделение содержимого и дизайна с помощью каскадных таблиц стилей, оптимизация CSS.

Более подробная информация предоставляется при личном общении.

Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected]. В теме письма просьба указывать название вакансии.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
Furitonus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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