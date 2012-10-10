Furitonus

Олег Смирнов Furitonus

 
38 летУкраина/Александрия
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сайт-визитка на joomla 2.5

    $100

    Доброе время суток. Нужно создать сайт визитку для ведущего мероприятий(свадьбы, корпоративные мероприятия, юбилеи...). Удобный, красивый, ничего лишнего. Цены и сроки писать в личку.

    JoomlaСайт-визитка
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Требования: Филологическое или журналистское образование . Знание русского и украинского языка . Умение писать тексты , статьи по ключевым словам на автомобильную тематику. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется верстальщик

    На постоянную работу требуется HTML-coder (верстальщик). Опыт работы и наличие портфолио обязательно! Основные требования: - владение HTML/CSS2/CSS3; - уверенное владение навыками блочной верстки; - знание JavaScript и Adobe Photoshop приветствуется; - на выходе грамотный, читабельный код; - опыт работы; - целеустремленность; - ответственность; - ...

    JavascriptHTMLCSSPhotoshop
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу дизайнера на постоянную работу

    Здравствуйте! Ищу дизайнера для удаленной работы. Основные требования: - Умение работать с ТЗ - Креативность и творческий подход к проектам - Порядочность и пунктуальность Более подробная информация предоставляется при личном общении. Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected] . В теме ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад