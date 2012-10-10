Доброе время суток. Нужно создать сайт визитку для ведущего мероприятий(свадьбы, корпоративные мероприятия, юбилеи...). Удобный, красивый, ничего лишнего. Цены и сроки писать в личку.
- $100Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требования: Филологическое или журналистское образование . Знание русского и украинского языка . Умение писать тексты , статьи по ключевым словам на автомобильную тематику. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
На постоянную работу требуется HTML-coder (верстальщик). Опыт работы и наличие портфолио обязательно! Основные требования: - владение HTML/CSS2/CSS3; - уверенное владение навыками блочной верстки; - знание JavaScript и Adobe Photoshop приветствуется; - на выходе грамотный, читабельный код; - опыт работы; - целеустремленность; - ответственность; - ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Ищу дизайнера для удаленной работы. Основные требования: - Умение работать с ТЗ - Креативность и творческий подход к проектам - Порядочность и пунктуальность Более подробная информация предоставляется при личном общении. Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected] . В теме ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад