Здравствуйте! Ищу дизайнера для удаленной работы. Основные требования: - Умение работать с ТЗ - Креативность и творческий подход к проектам - Порядочность и пунктуальность Более подробная информация предоставляется при личном общении. Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected] . В теме ...