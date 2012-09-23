Требуется копирайтер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки358 просмотров

Требования:

Филологическое или журналистское образование .

Знание русского и украинского языка .

Умение писать тексты , статьи по ключевым словам на автомобильную тематику.

Внятный стиль изложения в зависимости от контекста, грамотность, внимание к мелочам и терминам предметной области.

Должен быть любознательным , коммуникабельным .

Обязанности:

Копирайт с использованием СЕО-ключей. Норма от 4000 символов без пробелов в день.

Более подробная информация предоставляется при личном общении.

Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected]. В теме письма просьба указывать название вакансии.

13 лет назад
Furitonus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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