Необходима статья на тему социальной сети. Объем: 3-4 тыс. знаков без пробелов. Статью необходимо написать с учетом списка ключевых слов. Статья необходима на сегодня.
Требуется копирайтер
Требования:
Филологическое или журналистское образование .
Знание русского и украинского языка .
Умение писать тексты , статьи по ключевым словам на автомобильную тематику.
Внятный стиль изложения в зависимости от контекста, грамотность, внимание к мелочам и терминам предметной области.
Должен быть любознательным , коммуникабельным .
Обязанности:
Копирайт с использованием СЕО-ключей. Норма от 4000 символов без пробелов в день.
Более подробная информация предоставляется при личном общении.
Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected]. В теме письма просьба указывать название вакансии.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется продающая + оптимизированая под нужные запросы статья на главную сайта студии 2-3 тыс знаковКопирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Приветствую фрилансеров. Требуется выборка материала по определенным вопросам и переработка в художественной форме, с формированием статей, при этом выдерживая 100% уникальность текста. Подробности обсужу с выбранным исполнителем. Требования к кандидату: адекватность, ...Закрыт13 лет назад
- $250
Всем привет) Я набираю группу людей для написания небольшого количества статей в день (1 статья - 1800 знаков без пробелов). Цены выгодные, работа будет всегда. От себя гарантирую 100% оплату. Оплата через вебмани. Если ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $50
Приглашаю к сотрудничеству англоязычного копирайтера для наполнения сайта на тематику Cleaning Service. Требования : "Тексты для людей", четкое понимание SEO правил построения контента, уникальность. Если пишите на личку - было бы ...Завершен13 лет назад
- $25
Нужен рерайт 10- ти статей по теме Натяжные потолки. В статье на каждые 1000 символов 1- 2 вхождения ключевика " натяжной потолок" или " натяжные потолки" В конце статьи должно быть ...Завершен13 лет назад
Написание 2 новостей по 1000 символов каждаяЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо сделать мини-описания 150 брендов по 400-500 знаков. Список дам, пример тоже. Нужен качественный рерайт, уникальности добиться легко. Напишите, сколько брендов вы готовы взять до утра (8-9 часов по МСК). Источники искать не трудно, все ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественный копирайтинг/рерайтинг. Тематика - промышленность и строительство. Сотрудничество долгосрочное. Оплата по факту. Человек должен быть всегда на связи! Интересуют сроки исполнения работы, например: 10 статей по 5000 знаков. Также интересует стоимость работ ...Завершен13 лет назад
- $100
Тематика - мебель. Интересуют люди у которых есть опыт с ежедневной работой по группе в контакте.Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад