Создание статей

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Закрыт22 заявки287 просмотров

Приветствую фрилансеров.

Требуется выборка материала по определенным вопросам и переработка в художественной форме, с формированием статей, при этом выдерживая 100% уникальность текста. Подробности обсужу с выбранным исполнителем.

Требования к кандидату: адекватность, онлайн в период нашего сотрудничества, высокая продуктивность, готовность доработать материал по данным замечаниям. Просьба указать в вашей заявке цены на работу подобного рода за 1к символов.

Оплата в Webmoney.

13 лет назад
Slodeep
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

galina1987dao
Галина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$2
1 день

Заявки фрилансеров

galina1987dao
Галина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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