Создание статей

Приветствую фрилансеров.

Требуется выборка материала по определенным вопросам и переработка в художественной форме, с формированием статей, при этом выдерживая 100% уникальность текста. Подробности обсужу с выбранным исполнителем.

Требования к кандидату: адекватность, онлайн в период нашего сотрудничества, высокая продуктивность, готовность доработать материал по данным замечаниям. Просьба указать в вашей заявке цены на работу подобного рода за 1к символов.

Оплата в Webmoney.