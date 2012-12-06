Предлагаю Вам свои услуги: написание статей (рерайт, копирайт, интервью через скайп,) практически любой тематики, а также литераторское оформление вашей идеи в виде популярной или научно-популярной литературы - написание и составление энциклопедий, пособий, справочников, книг не художественного характера. Тематика: саморазвитие, психология, красота, спорт, здоровье, история, искусство.
Можно и другие темы, но для их глубокого изучения мне понадобится время перед началом основной работы (от недели).
Темы для рерайта и копирайта: политика, экономика, мониторинг рынков, интерьер, ремонт, развлечения: кино, музыка, книги, спорт, web-технологии, программирование, саморазвитие, история, техника.
Профессиональный ввод ключевых слов в текст для определения их поисковыми системами.
Прекрасно владею русским и украинским языками и методами подробного и нескучного изложения (художественный, научно-популярный, публицистический стили).
Стоимость за 1кбп
Рерайт - 1,2-1,5$
Копирайт -1,5-2$
Интервью с дальнейшей обработкой - 2$
Литераторство (в зависимости от стиля) - 2-5$
Обработка фото - 10-30$ за 10 фото (в зависимости от стиля ретуши)
Способы оплаты - вебмани, яндексмани, карта сбербанка.
В день до 10 тыс. знаков
Работаю без посредников.!!!
Гарантирую - стопроцентное выполнение заказа при любых условиях!
Несерьезным заказчикам просьба не беспокоить - уважайте мое и свое время!
Скайп galina1987dao87
Опыт работы:
С 2007 и по настоящее время - журналист ряда периодических изданий Луганска и интернет сайтов, главный редактор по выпуску всеукраинского делового журнала "БИЗНЕС-КОМПАНЬОН", составитель ряда энциклопедических, справочных изданий научно-популярного и популярного характера, автор нескольких научных работ в области редактирования ("Особенности редакторского процесса научно-популярной литературы", "Целевая аудитория популярной литературы", "Языковые особенности современной разговорной речи", "Этимология современных жаргонизмов" тд.)
НЕ ЗАНИМАЮСЬ ДИПЛОМАМИ И КУРСОВЫМИ!!!!
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