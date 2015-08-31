Нужно что-то вроде листовки размером 4x6 дюймов. Логотип и текст предоставлю.
- $5Дизайн продукции1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно изображение размером 1920 x 400, будет использоваться как основное изображение или как первый слайд в слайдере. Тематику и пожелания к изображению предоставлю. От вас - стоимость и примеры работ. В личные сообщения предложения писать не нужно. Спасибо!Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна адаптивная верстка главной страницы сайта. https://www.dropbox.com/s/eazs9r56b43bs1j/mrsdesign.jpg?dl=0 Исходник в psd предоставлю. От Вас хотелось бы получить цену, примерные сроки и примеры работ. Спасибо!HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна концепция дизайна подставки для кормления собак, сделанной из дерева. Нужно не менее 3 вариантов. Приложил примеры. Нужно что-то в похожем стиле. Без скругленных углов.Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести на английский следующий текст: https://goo.gl/dlJ3Be Укажите, пожалуйста, примеры работ. Спасибо!Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Нужны серьезные cодержательные тексты на хорошем русском языке. 3 статьи 1. Полипропиленовые трубы чешской фирмы FV Plast 2. Цельнопластиковые фитинги FV Plast 3. Комбинированные патрубки FV Plast Каждая статья на 2 тыс. знаков. В статьях необходимо выделять подзаголовки и списки. Сроки - 1-2 дня. Если Вы совсем ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Нужны серьезные cодержательные тексты на хорошем русском языке. 3 статьи 1. Полипропиленовые трубы чешской фирмы FV Plast 2. Цельнопластиковые фитинги FV Plast 3. Комбинированные патрубки FV Plast Каждая статья на 2 тыс. знаков. В статьях необходимо выделять подзаголовки и списки. Сроки - 1-2 дня. Спасибо!Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $80
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта, посвященного услугам в области монтажа и обслуживания систем отопления и водоснабжения. На выходе от вас исходник в psd. Предоставлю: - список нужных блоков и их примерное расположение - сайт, который нравится по стилю Сроки: ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужны хорошие и достаточно объемные статьи на темы, связанные с энергетикой. Важно неплохое знание темы, а также умение находить и анализировать информацию. Рерайтинг существующих статей не интересует.Копирайтинг12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Нужно сделать дизайн главной страницы сайта спортивной лиги. На выходе от вас исходник в psd. Предоставлю: - цвета - пару картинок, которые желательно использовать в дизайне - список нужных блоков и их примерное расположение ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо добавить товары на сайт магазина сантехники. Товаров примерно 200 штук. Нужна внимательная и качественная работа. Прилагаю ссылки на 3 скриншота админки, по ним будет понятно что нужно и в каком объеме. Для каждого товара нужно ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать 2 баннера в разном стиле, которые будут призывать посетителей зарегистрироваться на сайте. Размер: 890*100 Примерный текст предоставлю.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен человек, который будет вести ленту новостей на сайте, посвященном энергетике. Нужно ежедневно (5 дней в неделю) делать следующее: 1. Найти 3-5 новостей (где искать - подскажу) 2. Сделать качественный вдумчивый рерайт. Возможно, с элементами копирайта. Где-то подсократить, ...Копирайтинг63 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть 16 pdf-файлов, средний размер файла - 1 мб. Сверху на страницах другим шрифтом прилеплена ссылка на сайт и телефон, которые нужно убрать. Не знаю, сколько это может стоить, поэтому просьба указывать цену. Спасибо!Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Куплен вот этот шаблон: http://videohive.net/item/ecommerce-blog-website-promotion/9870633 Подготовлены тексты и скриншоты сайта для вставки в шаблон. Нужно - вставить тексты и скриншоты в шаблон - возможно, подкорректировать цвета, чтобы логотип и скриншоты смотрелись гармонично - подобрать и добавить музыку От вас: сроки ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно перевести с русского на английский описания достопримечательностей. Каждое описание - 1200-1300 символов без пробелов. Несложный текст Всего таких описаний будет не менее сотни. От Вас - цена за 1 описание и примеры работ. Спасибо!Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
На большом сайте есть ряд страниц, html-код которых замусорен лишними тегами и css-элементами. Нужно это все почистить, т.е. по сути поудалять все лишнее. От вас требуется хорошее знание html и css, а также аккуратность. На сайте ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны хорошие серьезные тексты для сайтов реальных компаний. Содержательные тексты на хорошем русском языке. Спасибо!Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Нужна небольшая картинка/коллаж, которая будет использоваться в шапке сайта. Сайт о шумоизоляции стен/потолков/зданий. Видимо, нужно что-то, что символизирует тишину и спокойствие. Но, возможно, у вас будет идея лучше. По размеру и стилю что-то похожее на такую ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
Необходимо сделать дизайн сайта (редизайн существующего). Верстка не нужна, только макет главной страницы в PSD. Сроки 1-2 дня. Бюджет: $100-$150 От Вас примеры работ и цена. Спасибо!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад