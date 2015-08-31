kysja

Александр kysja

 
44 годаСША/Джексонвилл
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$5
10 баллов
2 года назад
Простая листовка
все отлично, рекомендую!
Быстрая и качественная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
GrayCat-3
Ирина 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Верстка главной страницы
Очень хороший заказчик и приятный человек. Спасибо за сотрудничество)
Отличная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$5
10 баллов
6 лет назад
Перевод на английский небольшого текста об игрушках
Спасибо за работу!
Рекомендую
Ответный отзыв
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Копирайтинг, полипропиленовые трубы
Все ок!
Не устроило качество
Ответный отзыв
feL
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Дизайн главной страницы сайта спортивной лиги
Все круто, отличный заказчик. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Очень рекомендую.
Спасибо за оперативно выполненную работу!
Ответный отзыв