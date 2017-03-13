Копирайтинг, полипропиленовые трубы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок162 просмотра

Нужны серьезные cодержательные тексты на хорошем русском языке.

3 статьи 

1. Полипропиленовые трубы чешской фирмы FV Plast

2. Цельнопластиковые фитинги FV Plast

3. Комбинированные патрубки FV Plast

Каждая статья на 2 тыс. знаков.

В статьях необходимо выделять подзаголовки и списки.

Сроки - 1-2 дня.

Спасибо!

8 лет назад
kysja
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$9
2 дня
Не устроило качество
Все ок!

Заявки фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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