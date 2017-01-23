Название статьи: Фиточаи из лечебных трав

Размер статьи: 6000 символов без пробелов

Ключевые слова: Фиточаи из лечебных трав – основнойключ

Рецепты

Состав

Цена

Купить

Отзывы

Для очищения организма

Для детей

Для иммунитета

Для похудения

Прошу, внимательно прочитайте условия принятия текста. Это очень важно, так как все будет тщательно проверяться.

Требования к статье:Обязательно нужно начинать статью с приветствия к читателям + коротко в двух словах

рассказать, что человек найдет в этой статье. Сделайте так, чтобы читатель захотел прочесть именно эту статью, а не любую другую по данному запросу. Чтобы читатель, открыв статью, и прочитав 2-3 предложения, не ушел сразу с блога. Необходимо писать так, чтобы ему было ее интересно читать, т. е. его следует сразу же заинтересовать, показать пользу и качество этой статьи с самого первого абзаца. Т.е. нужно зацепить его чем-то. Для чего можно использовать триггеры интереса или страха.

Пример триггера интерес:Здравствуйте уважаемые любители природы. В этой статье я расскажу вам о том, какие ф иточаи из лечебных трав можно приготовить в домашних условиях. Какие заболевания можно вылечить этими напитками, интересные нетрадиционные методы лечения, от которых уже завтра вы будете чувствовать себя замечательно. Я применила один из таких методов лечения на своей подруге и он реально работает.

Пример триггера страх:Доброго времени суток друзья и читатели блога.Сегодня я с плохой новостью. Мой врач сказал, что у меня редкое внутреннее заболевание, с которым могут справиться только ф иточаи из лечебных трав и что если вовремя не принять меры по применению, то я могу вообще забыть о том, что такое здоровый организм. Вот, вчера весь день

консультировалась со специалистом по моему заболеванию, получила кучу интересной информации и спешу поделиться ею с вами.

Не пишите, как основная масса других копирайтеров, которые пишут, как роботы и стиль их написания чисто информационный… Оживите статью вопросами и общением с читателем. Сам текст должен быть живым и легко

восприниматься. Уместно использование маркированных и нумерованных списков, цитат, таблиц, схем с описанием, также рекомендую дополнить текст несколькими иллюстрациями в виде уникальных картинок в формате JPEG,размером 640*480. Уникальность можно проверить в программе http://tineye.com . Старайтесь предложения не делать слишком длинными и нагруженными.

Статья должна быть информативной и дать развернутый ответ на основное ключевое слово, под которое она пишется, при этом старайтесь описать тему простыми словами, без обилия сложной терминологии. Статья должна быть написана простым языком.

Поставьте себя на место человека, который ввел запрос в поисковую систему и попал на эту статью. Он должен получить полный и понятный ему исчерпывающий ответ.

Пример:На самом деле с моим заболеванием смогут справиться только ф иточаи из лечебных трав, растущих у вас на даче. Растет ли у вас на даче горная мята? Думаю найдется, если не у вас, то у знакомых или друзей. Так вот, возьмите ее и заварите в чайнике с другими лечебными травами. Этот собственноручно приготовленный в домашних условиях фиточай из лечебного растения мята, справиться с моим заболеванием и выпив его уже через на 20-30 минут, все

будет окей.

Основной ключдолжен быть использован в первой половине текста, до первого подзаголовка. А еще лучше, если он будет использован в первых двух предложениях статьи, во введении. Основной ключ вы используете в тексте только 1 раз, его нельзя склонять или менять местами в нем слова. Необходимо распределять ключевые слова равномерно по всему тексту (это означает, что не нужно в каждом предложении вставлять ключевые слова подряд, если в этом нет особой необходимости).

Ключевые слова нужно вписывать гармонично (поэтому, нужно использовать только 1 раз прямое вхождение ключей, а затем склонять их по падежам, изменять окончания, менять слова местами, разбивать запрос на отдельные слова, чередуя другими словами, заменять синонимами и т. д).

Ключевые запросы должны быть вписаны в текст естественно и органично, а сам текст должен быть легко читаемым. В тексте не должно быть воды, только самая суть(главное) и переспама ключевых слов, а также никакого рерайта. Обязательно используйте в тексте как минимум 2-3 подзаголовка. Первый подзаголовок должен начинаться через 3-5 абзацев. В названиях подзаголовков постарайтесь не использовать ключевые слова. Делайте подзаголовки для статьи как можно разнообразнее! Текст статьи должен быть разбит на абзацы по 2-3 предложения. Каждые 5-10 абзацев по возможности должны иметь свой подзаголовок.

Добавочная информация для статьи:Необходимо сделать рекомендацию какого-то партнерского продукта либо услуги, рассказать, почему этот продукт лучше другого и как он сможет решить данную проблему. Желательно чтобы бы этот продукт был в виде ссылки и рекомендации приобрести данный продукт, нажав на которую читатель

перешел бы к нему и купил его по партнерской ссылке.

Необходимо также подобрать и вставить в статью тематическое видео в виде ссылки. В конце статьи сделайте авторское заключение и обобщение материала, так же нужно не забыть проститься с читателями, предложить подписываться на обновления блога и рекомендовать почитать статью друзьям в социальных сетях.

Пожалуйста, внимательно перечитывайте статью, перед тем как ее сдать на проверку!

Обязательно проверьте готовый текст на: Орфографические ошибки - https://tech.yandex.ru/speller/

Уникальность по ETXT - не ниже 95%

Уникальность по Advego - не ниже 95% (проверять глубокой проверкой)

Тошноту документа (количество повторений одного слова) по http://advego.ru/text/seo/- академическая тошнота должна быть 6,0-7,5%, тошнота по слову - не больше 2.5%

Для того, чтобы мне было легче проверять написанную статью в wordфайле, вам необходимо все

ключевые слова выделять жирным + подчеркиванием.

Мой вам совет: зайдите в поиск и наберите мой основной запрос, зайдите на первые 5-7 сайтов и почитайте внимательно, о чем они пишут. Определите главные моменты, по которым поисковик поставил их на первые позиции, можете даже законспектировать, а затем на основании этого, составьте план написания статьи с минимум 2-3 подзаголовками и напишите ее своими словами. Только обобщив весь этот материал, вы не будете в тексте статьи лить воду, а напишите классную, интересную статью, которая сразу же выйдет в ТОП поисковых систем.

Эта работа выполняется за 1-2 дня, в виде исключения 3 поэтому, если вы не укладываетесь в этот срок, я буду

вынуждена искать другого копирайтера.

Если вас устраивают мои условия, то напишите немного о себе, ваши увлечения, адрес почты, на какие темы пишите, сколько занимаетесь копирайтингом и есть ли статьи (лучше ссылки на них), близкие моей тематики. Плачу 25-35 р/1000сбп.