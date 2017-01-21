Нужен копирайтер для медицинских статей по записям с диктофона

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Закрыт60 заявок416 просмотров

Требуется копирайтер для написания  медицинских статей для сайта, материал для статей записан на диктофон (т.е. написание статьи по аудиозаписи). Стоимость работ - 1000 знаков - 200 руб.

Написание статей
8 лет назад
guest_14599653867915
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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