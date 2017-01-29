Условия Необходимо подготовить материалы в текстовом формате. Каждый урок может быть разбит на подразделы, если посчитаете нужным. Уникальность текста будет проверяться. Формат - docx. Жду Ваших предложений, обсудим ...
Копирайт и рерайт по промышленному отоплению
Необходим рерайт 4 статей, и копирайт 7 (по 1.5 тыс.симв).
Тематика - промышленные дымовые трубы и блочно-модульные котельные.
Опыт в данной теме приветствуется.
Коммерческий стиль
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