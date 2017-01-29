Копирайт и рерайт по промышленному отоплению

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Завершен4 заявки174 просмотра

Необходим рерайт 4 статей, и копирайт 7 (по 1.5 тыс.симв).

Тематика - промышленные дымовые трубы и блочно-модульные котельные.

Опыт в данной теме приветствуется.

Коммерческий стиль

8 лет назад
niksg
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$24
3 дня
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Заявки фрилансеров

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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