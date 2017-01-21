Написать большое количество отзывов, можно новичкам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт55 заявок414 просмотров

Отзывы на различную тематику, нужно большое количество авторов, оплата во время на карту банка РФ или на вебмани

Если работать 6 часов в день выходит 500 рублей

8 лет назад
vipe777
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать статью

    Тема: посудомоечная машина, в контексте производителя Объем: 2к+ Укажите точную стоимость, пожалуйста

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: встраиваемая бытовая техника, в контексте производителя Объем: 2к+ Укажите точную стоимость, пожалуйста

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужен исполнитель, или несколько

    $1

    Приветствую! Нужно 1-2 человека для работы над проектом.  Сейчас имеется проект на 100000 збп, описание товаров для супермаркета электроники с шаблонными ключами. Стоимость 40 р/1000 збп ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание статей для сайта подарков

    Готов платить 45р за 1000сим. без пробела, но только после изучения моего ТЗ и написания тестовой статьи.  Тематика сайта (Идеи и советы по выбору подарков) для которого нужно будет писать. Если сработаемся ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редкие лекарственные растения

    Название статьи: Редкие лекарственные растенияРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова:Редкие лекарственные растения – основной ключРедкие видыСамые редкиеИз красной книгиРоссииНазванияОписаниеЗанесенные в красную книгуРедкие и исчезающиеПрошу, внимательно прочитайте условия принятия текста. Это очень важно, так как все будет ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтинг для лендинга для творческих копирайтеров

    $16

    Нужно вникнуть в тему жидкостей для электронных сигарет. Формат подачи примерно, как здесь http://urbnvape.ru/ Текст должен быть с в формате бренда. ключевые слова: качество, премиум, мистика, нестандартный подход, вкус, борьба с курением. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать статью

    Тема: портативные зарядки, в контексте компании Объем: 2к+ бп Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание текстов копирайтинг

    Написание текстов для сайта 4-8 статей в месяц тематика - интимная женская медицина женская гигиена требование: необходимо прочитать необходимую литературу и постоянно писать тексты по заданным темам. интересные статьи. ...

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    8 лет назад