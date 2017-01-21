Долгосрочное сотрудничество. Написание нескольких оригинальных текстов, также есть предложения по рерайтингу.
Написать большое количество отзывов, можно новичкам
Отзывы на различную тематику, нужно большое количество авторов, оплата во время на карту банка РФ или на вебмани
Если работать 6 часов в день выходит 500 рублей
Заявки фрилансеров
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