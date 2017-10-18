Там 7 рубрик. В каждую из них необходимо каждый день выкладывать по 5 новостей с уникальностью текста не менее 90%. Итого по 35 новостей в день, к каждой новости 1-2 картинки, под картинкой мелким шрифтом ...
Много текстов по игровым автоматам
Более 100 текстов тематики "игровые автоматы онлайн", копирайтинг, оплата - 100 рублей за 1000 знаков. Более подробно в ТЗ (вышлю в лс, скайп, либо на почту).
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