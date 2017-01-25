Необходимо написать 100 статей по 3000 об учебных учреждениях. Подробное ТЗ выдам. Ценник 30р за 1000. Оплата вебмани или карта приват банка. Сроки поджимают, поэтому выдам исполнителю, который может писать ежедневно не меньше 15к знаков.
Копирайт рерайт. юридическая тематика
Здравствуйте, Нужно написать тексты.
Главная и около 15 разделов.
тема Частный детектив. г. Ижевск = это Россия, это не столица не мегаполис, но и не совсем деревня - вскоре приближается к миллиону.
Первым делом нужен текст на главную 1к-1.5к символов будет достаточно, но ничего фантастического и особо красивого не требуется, сфера любит четкость, так сказать минимализм - поэтому грубо говоря рерайт текстов просто уникализировать.
Расписать что это зачем он нужен, может что-то уникальное интересно придет в голову.
Потом разделы, заголовки позже.
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