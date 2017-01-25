Копирайт рерайт. юридическая тематика

Здравствуйте, Нужно написать тексты.

Главная и около 15 разделов.

тема Частный детектив. г. Ижевск = это Россия, это не столица не мегаполис, но и не совсем деревня - вскоре приближается к миллиону.

Первым делом нужен текст на главную 1к-1.5к символов будет достаточно, но ничего фантастического и особо красивого не требуется, сфера любит четкость, так сказать минимализм - поэтому грубо говоря рерайт текстов просто уникализировать.

Расписать что это зачем он нужен, может что-то уникальное интересно придет в голову.

Потом разделы, заголовки позже.