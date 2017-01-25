Копирайт рерайт. юридическая тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок269 просмотров

Здравствуйте, Нужно написать тексты.

Главная и около 15 разделов.

тема Частный детектив. г. Ижевск = это Россия, это не столица не мегаполис,  но и не совсем деревня - вскоре приближается к миллиону.

Первым делом нужен текст на главную 1к-1.5к символов будет достаточно, но ничего фантастического и особо красивого не требуется, сфера любит четкость, так сказать минимализм - поэтому грубо говоря рерайт текстов просто уникализировать.

Расписать что это зачем он нужен, может что-то уникальное интересно придет в голову.

Потом разделы, заголовки позже.

8 лет назад
alekseiAnn
Алексей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Быстро получили хорошие тематические тексты, 100% уникальности. Сотрудничеством довольны полностью, рекомендую!
Данный заказчик грамотно поставил задачу и своевременно оплатил работу. Чего еще можно пожелать копирайтеру?

Заявки фрилансеров

TextGuru
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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