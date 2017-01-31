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Завершен14 заявок377 просмотров

Необходимо написать 100 статей по 3000 об учебных учреждениях. Подробное ТЗ выдам. Ценник 30р за 1000. Оплата вебмани или карта приват банка. Сроки поджимают, поэтому выдам исполнителю, который может писать ежедневно не меньше 15к знаков. 

8 лет назад
SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

darwin09
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
2 дня
Хорошая скорость выполнения работы.
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую!

Заявки фрилансеров

darwin09
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад