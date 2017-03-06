Ищем талантливого и креативного копирайтера (мебельная тематика)

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок343 просмотра

По рекомендациям СЕО специалстов для интернет-магазина мебели www.brw.kiev.ua ищем профессионального копирайтера для написания SEO-текстов. Нужны тексты для всех категорий, информационных страниц, шаблон текста для товаров, а также интересные, полезные, экспертные, читабельные, красиво написанные статьи для людей на мебельную тематику. Нужно заполнить сайт правильным с точки зрения SEO контентом.

Оплата 1 у.е. за 1000 знаков без пробелов.

8 лет назад
mari_tu
Марина 
47 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$6
1 день
Рада, что познакомилась с Викторией. Ее работой довольна, планирую сотрудничать дальше. Рекомендую.
Благодарю Марину за интересный заказ! Марина - ответственный заказчик. Предоставляет развернутое ТЗ, не медлит с оплатой, приятна в общении. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад