Статья на английском языке (продолжение)

Необходимо составить для 6 товаров 20 продающих объявления. Т.е. для каждого из товаров по 3 объявления и для 2 товаров по 4 объявления. Объявления должны быть читаемы и уникальность каждого из них должна быть минимум 65%. Если понравится, как вы пишите и работаете, то готов заказывать очень много объявлений и повышу цену за работу. Так что рассматривайте это задание как тестовое. Примеры и товары находиться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/DdiU/2UV6up71U