Статья на английском языке (продолжение)

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Завершен2 заявки123 просмотра

- объем 10к+ бп, дописать текущий текст этим объемом;

- уникальность 100% по copyscape, текст.ру;

- ключевики: casino online/online casino, no deposit bonus, bet, best

casino, casino london, casino uk, top ten online casinos, online

gambling, casino online mobile;

- темы (на ваш выбор): законы Великобритании относительно азартных игр, 

знаменитости Великобритании играющие в азартные игры(только позитивные 

факты), общее информация об азартных играх Великобритании, ваша тема 

(тесно связанная с гемблингом);- в тексте может быть только позитивный материал;

- упор в тексте нужно делать именно на онлайн гэмблинг, а не на оффлайн казино, но в целом отклонения допускаются;

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$35
2 дня
Анна написала большую, качественную и информативную статью на английском языке, на очень сложную тему. Подошла к вопросу очень ответственно и заслуживает серьезной похвалы! Будем работать по этому направлению!
Спасибо за интересное задание и своевременную оплату работы!

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад

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