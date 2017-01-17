Написать тексты для сайта

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Закрыт37 заявок277 просмотров

Нужно написать тексты для сайта по ключевым словам, жду цену на 1000 знаков, надо будет написать около 10к текста!

В лс не писать, прошу только заявку и условия!

8 лет назад
nikoweb
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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