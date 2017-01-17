Необходимо написание интересных новостей на тему видеоигр, а также обзоров и превью новых компьютерных и консольных игр. Все статьи должны быть легкими и «удобочетаемыми», написанными понятным человеческим языком. В каждой статье (обзоры,превью) ...
Написать тексты для сайта
Нужно написать тексты для сайта по ключевым словам, жду цену на 1000 знаков, надо будет написать около 10к текста!
В лс не писать, прошу только заявку и условия!
Заявки фрилансеров
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