Статьи для финансового сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок142 просмотра

Пять статей по 2000+ знаков без пробелов. Подробности в процессе соглашения...

8 лет назад
Trilmo
Арье 
57 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Прекрасная работа!!! Профессиональный копирайтер, отличный исполнитель. Сроки, терпение, понимание - все идеально. Рекомендую!
Прекрасное сотрудничество! Я очень благодарна Вам за интересный проект, понимание, постоянную коммуникацию и поддержку. Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад