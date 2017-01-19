Статья на английском языке

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Завершен1 заявка122 просмотра

Объем: 5к бп

Тема: гэмблинг

8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад
$18
1 день
Помимо всех положительных качеств, Анна еще прекрасно знает английский и пишет на нем замечательные тексты!
Выполняя заказы как на русском, так и на английском языке для данного заказчика ни разу не возникало никаких проблем. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
8 лет назад