Ищу копирайтера для написания статей на женкий блог (красота, дети)

Привет, девушки! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера женщину

для написания статей на женский блог.

Статьи нужно будет писать на темы уход за лицом, кожей, волосами, также о детях и др. женские темы.

Плачу 30-40 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.