Ищу копирайтера для написания статей на женкий блог (красота, дети)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт62 заявки616 просмотров

Привет, девушки! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера женщину

для написания статей на женский блог.

Статьи нужно будет писать на темы уход за лицом, кожей, волосами, также о детях и др. женские темы.

Плачу 30-40 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Спасибо! Жду ваших предложений.

Написание статей
8 лет назад
elinai
Элина 
42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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