Название статьи: Живые барометры в природеРазмер статьи: 5000 символов без пробеловКлючевые слова: Живые барометры в природе –основной ключ Примеры Какие есть Какие еще ты наблюдал Растения Птицы Картинки Прошу, внимательно прочитайтеусловия принятия текста. Это очень важно, так как все будет тщательно

проверяться.Требования к статье:Обязательнонужно начинать статью с приветствия с читателями + коротко в двух словах

рассказать, что человек найдет в этой статье. Сделайте так, чтобы читатель

захотел прочесть именно эту статью, а не любую другую по данному запросу. Чтобы посетитель,открыв статью, и прочитав 2-3 предложения, не ушел с блога, необходимо писать

так, чтобы ему было ее интересно читать, т.е. его следует сразу же

заинтересовать, показать пользу и качество этой статьи с самого первого абзаца.

Т.е. нужно зацепить его чем-то. Для этого используйтетриггеры интереса или страха.Пример триггера интерес:Здравствуйте уважаемыелюбители природы. В этой статье я расскажу вам о том, какие ж ивые барометры вприроде у нас существуют.Где их найти и как увидеть, кто они такие и что могут нам поведать. Вчера я в

лесу нашла одного такого предсказателя погоды, как вы думаете кто это, а ведь

его предсказание реально работает.Пример триггера страх:Доброго времени суток друзья ичитатели блога. Сегодня я с плохой новостью. Мой знакомый биолог сказал, что совсем

недавно ж ивыебарометры в природе куда-топропали и некоторое время перестали предсказывать изменения погоды, которые

происходят в природе. Однако, если вовремяне принять меры по розыску и защите их, то мы можем вообще забыть о том, что

такое точный прогноз в живой природе. Вот, вчера весь день я консультировалась

со специалистом биологом по данному вопросу, получила кучу интересной информации

и спешу поделиться ею с вами.Не пишите, как основная массадругих копирайтеров, которые пишут, как роботы и стиль их написания чисто

информационный… Оживите статью вопросами иобщением с читателем. Сам текст должен быть живым и легко восприниматься. Уместно

использование маркированных и нумерованных списков, цитат, таблиц, схем с

описанием, также рекомендую дополнить текст несколькими иллюстрациями в виде

уникальных картинок в формате JPEG, размером640*480. Уникальность можно проверить в программе http://tineye.com .Старайтесь предложения не делать слишком длинными и нагруженными.Статья должна бытьинформативной и дать развернутый ответ на основное ключевое слово, под которое

она пишется, при этом старайтесь описать тему простыми словами, без обилия

сложной терминологии. Статья должна быть написана простым языком. Поставьте

себя на место человека, который ввел запрос в поисковую систему и попал на эту

статью. Он должен получить полный и понятный ему исчерпывающий ответ. Пример:На самом деле ж ивые барометры вприроде могут самым точнымобразом предсказать будущие изменения в погоде, ведь растения и животные живут

рядом с нами и нам только надо быть наблюдательней, чтобы уметь читать их

подсказки. У вас есть такие помощники? Думаюнайдутся, если не у вас, то у соседей или друзей. Так вот, приглядитесь к ним

повнимательнее и тогда вы поймете, о чем они вам говорят и что предсказывают,

только поняв их, вы можете сказать, что завтра в природе все будет окей.Основной ключ должен бытьиспользован в первой половине текста. А еще лучше, если он будет использован в

первом абзаце статьи, во введении. Основной ключ вы используете в тексте только

1 раз, его нельзя склонять или менять местами в нем слова.Необходимо распределятьключевые слова равномерно по всему тексту (это означает, что не нужно в каждом

предложении вставлять ключевые слова подряд, если в этом нет особой

надобности).Ключевые слова нужно вписыватьгармонично (поэтому, нужно использовать не только 1 раз прямое вхождение

ключей, но и склонять их по падежам, изменять окончания, менять слова местами,

разбивать запрос на слова, чередуя другими словами, заменять синонимами и т.

д).Ключевые запросы должны бытьвписаны в текст естественно и органично, а сам текст был легко читаемым. В

тексте не должно быть воды и переспама ключевых слов, а также откровенного

рерайта.Обязательно используйтеподзаголовки в тексте. В подзаголовках постарайтесь не использовать ключевые

слова. Делайте подзаголовки для каждой статьи как можно разнообразнее! Текст

статьи должен быть разбит на абзацы по 2-3 предложения. Каждые 5-7 абзацев

должны иметь свой подзаголовок.Добавочная информация для статьи:Надо сделать рекомендациюкакого-то партнерского продукта либо услуги, рассказать, почему этот продукт

лучше другого и как он сможет решить данную проблему. Желательно чтобы бы этот продукт был не в виде ссылки, накоторую навряд ли кто захочет нажать, а в виде небольшой кликабельной картинки,

нажав на которую он перешел бы к нему и купил. Необходимо подобратьтематическое видео. Видеофайл надовставлять не в виде ссылки, а в виде окошка самого видео, чтобы читатель не

переходил по ссылке куда-то, а сразу же здесь в статье мог его просмотреть,

нажав на значок воспроизведения. В конце статьи сделайтеавторское заключение и обобщение материала, так же нужно не забыть проститься с

читателями, предложить подписываться на обновления блога и рекомендовать почитать

статью друзьям в социальных сетях.Пожалуйста, внимательноперечитывайте статью, перед тем как ее сдать на проверку!Обязательно проверьте готовыйтекст на: Орфографические ошибки - https://tech.yandex.ru/speller/Уникальность по ETXT - не ниже95% Уникальность по Advego - нениже 95% (проверять глубокой проверкой)Тошноту документа (количествоповторений одного слова) по http://advego.ru/text/seo/ - академическаятошнота должна быть 6,0-7,5%, тошнота по слову - не больше 2.5%Для того, чтобы мне было легчепроверять написанную статью в word файле, вам необходимо все ключевые слова

выделять жирным + подчеркиванием.

Плачу 35р за 1000 символов без пробелов, срок исполнения 1-3 дня