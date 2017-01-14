Уникальные описания для товаров (душевые кабины)

Добрый день! Необходим исполнитель для работы по созданию описаний к товарам сантехники. На данный момент, это душевые кабины. Оплата за данную работу 30р./1000 без пробелов, или одно описание 15 рублей (400-500 к/зн. без пробела). Проверка уникальности по text.ru не ниже 95%. Работа начинается со вторника. Если сработаемся, можно и дальше продолжить работу, сегмент не меняется - только сантехника. Оплата возможна на кошелёк WebMoney или карта СберБанка. Жду ваших заявок.