Добрый день! Нужен человек, который хорошо разбирается в теме садоводства. Чтобы смог писать интересные и полезные статьи для посетителя сайта. Особых требований нет, только ГРАМОТНО, ИНТЕРЕСНО, УНИКАЛЬНО! +подобрать к статьям соответствующие картинки. ...
Уникальные описания для товаров (душевые кабины)
Добрый день! Необходим исполнитель для работы по созданию описаний к товарам сантехники. На данный момент, это душевые кабины. Оплата за данную работу 30р./1000 без пробелов, или одно описание 15 рублей (400-500 к/зн. без пробела). Проверка уникальности по text.ru не ниже 95%. Работа начинается со вторника. Если сработаемся, можно и дальше продолжить работу, сегмент не меняется - только сантехника. Оплата возможна на кошелёк WebMoney или карта СберБанка. Жду ваших заявок.
Заявки фрилансеров
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