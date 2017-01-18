3 статьи на сайт по мебельной тематике

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Завершен17 заявок252 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо написать 3 статьи на сайт:

1) Как вывести пятна с мягкой мебели

2) Как сохранить корпусную мебель в идеальном состоянии надолго

3) Как вернуть первоначальный вид испорченной мебели

seo-оптимизированными статьи делать не нужно. Цель написать статьи для людей, которые они будут читать с интересом. Инициатива с более громкими заголовками к статья приветствуется, но совсем желтые делать не надо)) 

Желательно добавить в статьи соответствующие изображения, чтобы облегчить процесс чтения и восприятия. 

Пишите Ваши цены, а также сроки. Желательно прикреплять свои работы по данной тематике или смежным

16.01 закончу прием заявок и свяжусь с исполнителем

8 лет назад
sfabrika
Илья 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Ua
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$9
2 дня
Спасибо Ирине за тексты. Все устраивает!
Хороший заказчик! Четко поставленное задание, отличная коммуникация, оплата быстрая!

Заявки фрилансеров

Irina_Ua
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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