Тема: дизайн штор, в контексте украинской компании Объем: 2к+ бп Укажите точную стоимость, пожалуйста.
3 статьи на сайт по мебельной тематике
Здравствуйте!
Необходимо написать 3 статьи на сайт:
1) Как вывести пятна с мягкой мебели
2) Как сохранить корпусную мебель в идеальном состоянии надолго
3) Как вернуть первоначальный вид испорченной мебели
seo-оптимизированными статьи делать не нужно. Цель написать статьи для людей, которые они будут читать с интересом. Инициатива с более громкими заголовками к статья приветствуется, но совсем желтые делать не надо))
Желательно добавить в статьи соответствующие изображения, чтобы облегчить процесс чтения и восприятия.
Пишите Ваши цены, а также сроки. Желательно прикреплять свои работы по данной тематике или смежным
16.01 закончу прием заявок и свяжусь с исполнителем
Выбранный исполнитель
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