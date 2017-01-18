3 статьи на сайт по мебельной тематике

Здравствуйте!

Необходимо написать 3 статьи на сайт:

1) Как вывести пятна с мягкой мебели

2) Как сохранить корпусную мебель в идеальном состоянии надолго

3) Как вернуть первоначальный вид испорченной мебели

seo-оптимизированными статьи делать не нужно. Цель написать статьи для людей, которые они будут читать с интересом. Инициатива с более громкими заголовками к статья приветствуется, но совсем желтые делать не надо))

Желательно добавить в статьи соответствующие изображения, чтобы облегчить процесс чтения и восприятия.

Пишите Ваши цены, а также сроки. Желательно прикреплять свои работы по данной тематике или смежным

16.01 закончу прием заявок и свяжусь с исполнителем