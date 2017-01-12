тУ нас есть сайт. Необходимо его развивать и наполнять содержимым. Если Вам интересно, то пишите О цене договоримся.
Ищу копирайтера. Читаем внимательно описание.
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный здоровью, похудению, избавлению от вредных привычек. В основном нужно будет писать статьи по темам похудения, здоровья внутренних органов,кожи, спины и т.д. Часто нужно будет писать про народные методы лечения, упражнения и тренировки. Мой сайт http://skazproto.ru/ Статьи которые вы там увидите - это яркий пример того, что мне от Вас нужно.
Короче тема ЗОЖ - основа блога. Желательно чтобы было мед.образование или вы хотя бы разбирались в теме здоровья.
Внимание! Сейчас весь интернет заражён безграмотным псевдомедицинским бредом, который все "передирают" друг у друга,
совершенно не задумываясь. Если Вы один из таких копирайтеров, то Вам не
ко мне.
Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей. Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены. Статьи нужно писать по 8-25 штук в месяц с размером 4000–6000 символов. Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.
PS: Прикрепите пару ссылок на ваши работы. Предложений много и времени нет бродить по портфолио.
Начинающим просьба не беспокоиться.
Рассматриваю кандидатов только с примерами личных работ и с пониманием, что это за зверь - seo оптимизация...
Спасибо за внимание.
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