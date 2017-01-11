Ищем автора уникальных статей на экономическую/юридическую тематику, 2 статьи в неделю на указанную тему, каждая статья не менее 320 слов (не символов). Для начала, готовы заказать тестовую статью (для проверки уровня немецкого ...
Нужны тексты на юридическую тему. Копирайт
Тексты на юр. тему объемом 2-3 К.
Выбранный исполнитель
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