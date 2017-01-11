Нужны тексты на юридическую тему. Копирайт

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Завершен2 заявки364 просмотра

Тексты на юр. тему объемом 2-3 К.

8 лет назад
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Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
день назад

Выбранный исполнитель

Okinte
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$80
5 дней
Дмитрий - профессионал своего дела. Всегда на связи, коммуникабелен. Заказы всегда сдаются в срок и в отличном качестве. Буду обращаться еще!
Исключительный позитив от сотрудничества с Еленой - четкие задачи, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Okinte
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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