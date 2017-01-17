Добрый день! Для мини сайта по услугам остекления балкона, утепления балкона требуется рерайт текстов. От исполнителя потребуется изучения текстов конкурентов и предоставление полной структуры с текстами под узконаправленный сайт. По количеству текстов вижу ...
Написание уникальных статей на немецком языке, уровень носителя языка
Ищем автора уникальных статей на экономическую/юридическую тематику, 2 статьи в неделю на указанную тему, каждая статья не менее 320 слов (не символов).
Для начала, готовы заказать тестовую статью (для проверки уровня немецкого языка).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг36 заявокЗакрыт8 лет назад
Тема: свадьба, организация свадьбы в контексте свадебного агенства Объем: 2к + бп Укажите точную стоимость, пожалуйста.Завершен8 лет назад
Тема: банкетная служба и банкеты Объем: 2к+ бп Укажите точную стоимость за статью, пожалуйста.Завершен8 лет назад
Есть дизайн сайта. Нужно словесно описать каждую страницу по примеру - нажимаем на кнопку, получаем это, наводим мышкой- получаем это, кликаем сюда - получаем это и т.д. Пишите вашу стоимость за одну страницу (объем ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2
Требуется копирайтер для написания текстов на финансовую тематику в блог по четкому ТЗ. Бюджет: 40 грн/1000 зн. Сейчас есть задача на 21000 зн. Оплата на карту ПриватБанка. Оплата только в ...Завершен8 лет назад
Требуется написатьОколо 27 статейВ среднем 3-4 т. знаков в каждой. Отличное знание английского языка (не ниже Upper Intermediate);Опыт работы (редактором/ контент-менеджером/ копирайтером)не менее 1 года;Опыт написания текстов различного назначения и различныхстилей;ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие портфолио.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо создать шаблонные объявления (только объявление без заголовков) для Авито используя, добавления [] и другие! 2 тематики: 1. Создание продающих сайтов 2. Настройка Яндекс.Директ ...Закрытнет даты
Доброго времени) Сделать описание 4х кофемашин по 450-550 зн.без.п. http://vendgroup.ru/kofemashiny Уникальность по текст.ру 100% Цена? Сроки?Завершен8 лет назад
- $20
На данный момент требуется статьи на тему 1) как зарегистрировать торговую марку Украина 2) как проверить торговую марку 3) юридическая помощь в регистрации торговой марки 4) онлайн РЕГИСТРАТОРЫ ТОРГОВЫХ МАРОК ...Завершен8 лет назад
- $300
Нужны грамотные, понятные тексты, хорошо структурированные и соответствующие требованиям ТЗ. Тематика сайтов: медицина, строка, ремонт авто. Сейчас есть ТЗ на примерно 100 статей. Оплата – 40 рублей за 1000 ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад