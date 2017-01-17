Написание уникальных статей на немецком языке, уровень носителя языка

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки105 просмотров

Ищем автора уникальных статей на экономическую/юридическую тематику, 2 статьи в неделю на указанную тему, каждая статья не менее 320 слов (не символов).

Для начала, готовы заказать тестовую статью (для проверки уровня немецкого языка).

Написание статей
8 лет назад
QriS777
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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