Необходимо написать ряд статей

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок213 просмотров

На данный момент требуется статьи на тему

1) как зарегистрировать торговую марку Украина

2) как проверить торговую марку

3) юридическая помощь в регистрации торговой марки

4) онлайн РЕГИСТРАТОРЫ ТОРГОВЫХ МАРОК

5) ваш вариант темы для статьи

ИТОГО 5 статей! 

можно упомянуть в статье о необходимости предварительного создания логотипа для компании 

дать ссылки на биржи фриланса или на https://graphicriver.net/

тексты ориентированы для рекламы этого сервиса

https://profitmark.ua

Ключевые слова: на ваше усмотрение

Ищу копирайтера на постоянной основе для блога petralex.net

тематика Wordpress, Финансы, Право, Шопинг и др.

Также готов финансировать создание инфопродукта на тему реализации права на землю в Украине (России).

WordPress
8 лет назад
petalex
45 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Рекомендую!!! Пунктуальный и ответственный автор ...
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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