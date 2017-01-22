Ищем автора для пошагового приготовления рецепта с фото. Рецепт о кашах Что нужно будет сделать: 1. Приготовить рецепт (взяв его из собственных заготовок или из интернета докрутив под себя) строго по заданной ...
Необходимо написать ряд статей
На данный момент требуется статьи на тему
1) как зарегистрировать торговую марку Украина
2) как проверить торговую марку
3) юридическая помощь в регистрации торговой марки
4) онлайн РЕГИСТРАТОРЫ ТОРГОВЫХ МАРОК
5) ваш вариант темы для статьи
ИТОГО 5 статей!
можно упомянуть в статье о необходимости предварительного создания логотипа для компании
дать ссылки на биржи фриланса или на https://graphicriver.net/
тексты ориентированы для рекламы этого сервиса
Ключевые слова: на ваше усмотрение
Ищу копирайтера на постоянной основе для блога petralex.net
тематика Wordpress, Финансы, Право, Шопинг и др.
Также готов финансировать создание инфопродукта на тему реализации права на землю в Украине (России).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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