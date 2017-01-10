Здравствуйте. Требуется компетентный копирайтер для написания seo-оптимизированного контента (150 статей) для бюро юридических услуг. Приоритетные направления: уголовные дела, налоговые споры, иски трудовые, арбитражные. Требования к исполнителям по написанию статей: ...
Приготовить кулинарный рецепт с фото
Ищем автора для пошагового приготовления рецепта с фото.
Рецепт о кашах
Что нужно будет сделать:
1. Приготовить рецепт (взяв его из собственных заготовок или из интернета докрутив под себя) строго по заданной теме.
2. Сделать несколько фото по шагам приготовления.
3. Описать ингредиенты и как вы готовили рецепт (ограничений по тексту нет, главное максимально понятно).
3. В конце сделать красивое фото блюда.
Готовить уникальные рецепт не обязательно.
Оплата на Webmoney (150 WMR).
В предложения сразу пишите свой E-MAIL для связи.
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