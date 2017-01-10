Приготовить кулинарный рецепт с фото

Ищем автора для пошагового приготовления рецепта с фото.

Рецепт о кашах

Что нужно будет сделать:

1. Приготовить рецепт (взяв его из собственных заготовок или из интернета докрутив под себя) строго по заданной теме.

2. Сделать несколько фото по шагам приготовления.

3. Описать ингредиенты и как вы готовили рецепт (ограничений по тексту нет, главное максимально понятно).

3. В конце сделать красивое фото блюда.

Готовить уникальные рецепт не обязательно.

Оплата на Webmoney (150 WMR).

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