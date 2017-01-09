Копирайтер на кофейную тематику

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Закрыт15 заявок245 просмотров

Нужен копирайтер для написания статьи на кофейную тематику. Ищу человека реально разбирающегося в теме. Кофеман, в идеале - бариста.

Написание статей
8 лет назад
tsn27
Иван 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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