Статьи для сайта по продаже нижнего белья

Здравствуйте.

Нужно написать 19 seo-статей общим объемом 20 тысяч знаков для сайта по продаже нижнего белья.

Смогу предоставить вам список ключевых слов, по которым должны быть написаны статьи и страницы сайта, где они будут размещены. От вас требуется приятный, легко читаемый текст, показывающий 100% уникальность. Уникальность проверяю через сервис text.ru .

Пожалуйста, укажите стоимость вашей работы (желательно за тысячу знаков), сроки. Готовы ли вы будете написать минимальный объем текста для оценки вашего слога?