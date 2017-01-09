Статьи для сайта по продаже нижнего белья

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Закрыт36 заявок294 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать 19 seo-статей общим объемом 20 тысяч знаков для сайта по продаже нижнего белья. 

Смогу предоставить вам список ключевых слов, по которым должны быть написаны статьи и страницы сайта, где они будут размещены. От вас требуется приятный, легко читаемый текст, показывающий 100% уникальность. Уникальность проверяю через сервис text.ru .

Пожалуйста, укажите стоимость вашей работы (желательно за тысячу знаков), сроки. Готовы ли вы будете написать минимальный объем текста для оценки вашего слога?

8 лет назад
Lo0Ny
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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